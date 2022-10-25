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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

12:00
  • вторник
  • 25 октября 2022

И, если понадобится, президенту США

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену.

Макрон уверен, что тем самым понтифик сможет приблизить урегулирование конфликта на Украине, пишет французское издание Le Point.

"Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", - добавил французский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Путин стал реже созваниваться с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Все дело в том, что Берлин и Париж не учитывают позицию Москвы, уверены в Кремле.

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