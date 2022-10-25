Глава МЭА подтвердил необходимость российской нефти

Мировой рынок нуждается в поставках из России

Миру по-прежнему нужен приток нефти из России. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По словам Бирола, если на рынок будет поступать от 80 до 90% от обычного показателя объема российской нефти, можно будет говорить о "хорошем и обнадеживающем" уровне поставок, что поможет удовлетворить спрос на топливо, сообщает Reuters.

Что касается перспектив Европы при отказе от российской нефти и резком ограничении поставок российского газа, Бирол предположил, что европейские государства смогут пережить зиму, если погода не будет суровой, с небольшими экономическими и социальными издержками.

Ранее в российском Министерстве финансов рассказали, что заложенный в проекте трехлетнего бюджета прогноз по нефтегазовым доходам исходит из того, что цена на нефть будет составлять 70 долларов за баррель при валютном курсе 68 рублей за один американский доллар, а объем добычи будет составлять около 10 млн баррелей в сутки.

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