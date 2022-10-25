ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МЭА подтвердил необходимость российской нефти

12:19
  • вторник
  • 25 октября 2022

Мировой рынок нуждается в поставках из России

Миру по-прежнему нужен приток нефти из России. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
МЭА констатировало первый глобальный энергетический кризис

По словам Бирола, если на рынок будет поступать от 80 до 90% от обычного показателя объема российской нефти, можно будет говорить о "хорошем и обнадеживающем" уровне поставок, что поможет удовлетворить спрос на топливо, сообщает Reuters.

Что касается перспектив Европы при отказе от российской нефти и резком ограничении поставок российского газа, Бирол предположил, что европейские государства смогут пережить зиму, если погода не будет суровой, с небольшими экономическими и социальными издержками.

Ранее в российском Министерстве финансов рассказали, что заложенный в проекте трехлетнего бюджета прогноз по нефтегазовым доходам исходит из того, что цена на нефть будет составлять 70 долларов за баррель при валютном курсе 68 рублей за один американский доллар, а объем добычи будет составлять около 10 млн баррелей в сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.