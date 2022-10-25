Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу

Соискателям с инвалидностью доступны 26 тысяч вакансий

Около 3 тысяч горожан с особенностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости населения Москвы с начала 2021 года. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы стараемся создать комфортную среду для социальной коммуникации, адаптации, развития карьерных амбиций и профессионального роста соискателей с инвалидностью. Чтобы сделать путь к работе мечты максимально эффективным, служба занятости реализует проект "Топ-500 резюме", ежемесячно проводит тематические встречи клуба "Хочу работать", а также дни карьеры и открытые отборы от крупнейших работодателей города", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что при поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья.

"Специалисты точечно подбирают вакансии из агрегированной базы - сегодня в ней представлено около 26 тысяч актуальных предложений, доступных соискателям с инвалидностью. Специалисты сопровождают кандидата и после того, как подходящая вакансия найдена, помогают пройти собеседование, адаптироваться на новом рабочем месте. Для людей с нарушениями слуха мы подключаем сотрудников, владеющих сурдопереводом", - объяснила заммэра.

Большинство горожан с инвалидностью трудоустраиваются на работу в сферу услуг, а также на позиции инженеров-технологов, наладчиков технологического оборудования и сборщиков изделий на производственные предприятия. Востребованными стали вакансии для офисных сотрудников и ИТ-специальности.

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