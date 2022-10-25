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ZARA остается в России под другим названием

12:22
  • вторник
  • 25 октября 2022

Всего планируется открыть четыре магазина

Магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода" (New fashion), пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник.

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Как уточняется в заметке, всего планируется открыть четыре магазина. В них будут присутствовать не все коллекции бренда.

Кроме того, стало известно, что российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее СМИ писали, что собственники московских ТЦ "Атриум" и "Метрополис", а также петербургской "Галереи" ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

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Магазин ZARA
Магазин ZARA
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