ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС выделит Украине миллиард евро на восстановление энергоснабжения

12:40
  • вторник
  • 25 октября 2022

На Украине продолжаются отключения электричества

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро и технику для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом во вторник, 25 октября, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии

Как уточнила политик в ходе международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины, в дополнение к финансовым средства Европа отправит Киеву 400 электрогенераторов.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, поэтому "мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру", сообщает ТАСС.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с энергетикой по всей Украине сложилась критическая. Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об ударах по двум теплоэлектростанциям, а также отметил, что значительно разрушены объекты, критические для функционирования станций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.