ЕС выделит Украине миллиард евро на восстановление энергоснабжения

На Украине продолжаются отключения электричества

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро и технику для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом во вторник, 25 октября, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила политик в ходе международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины, в дополнение к финансовым средства Европа отправит Киеву 400 электрогенераторов.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, поэтому "мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру", сообщает ТАСС.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с энергетикой по всей Украине сложилась критическая. Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об ударах по двум теплоэлектростанциям, а также отметил, что значительно разрушены объекты, критические для функционирования станций.

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