Жителям столичного региона пообещали потепление до 13 градусов

Температура поднимется в выходные

В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, в Москве потеплеет до плюс 10 градусов, а в Московской области столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог заявил, что жителей столичного региона ожидает комфортная осенняя погода в предстоящие выходные. Повышение температуры будет связано с перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада.

Благодаря этому каждый день до конца недели температура будет повышаться. В среду днем прогнозируется уже 5-7 градусов, но будет облачно и дождь, выпадет от 5 до 10 мм осадков за сутки.

В четверг пройдет небольшой дождь, однако днем воздух прогреется до плюс 8-10, что превышает климатическую норму на 2-3 градуса.

В пятницу и субботу прогнозируется плюс 9-10 градусов, а в воскресенье в Москве — те же плюс 10, но по области даже до плюс 13 градусов, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее в Московском метеобюро рассказали, что ночь на 25 октября в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 вторника опустилась до минус 2,1 градуса.

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