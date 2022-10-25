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Жителям столичного региона пообещали потепление до 13 градусов

12:59
  • вторник
  • 25 октября 2022

Температура поднимется в выходные

В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, в Москве потеплеет до плюс 10 градусов, а в Московской области столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог заявил, что жителей столичного региона ожидает комфортная осенняя погода в предстоящие выходные. Повышение температуры будет связано с перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада.

Благодаря этому каждый день до конца недели температура будет повышаться. В среду днем прогнозируется уже 5-7 градусов, но будет облачно и дождь, выпадет от 5 до 10 мм осадков за сутки.

В четверг пройдет небольшой дождь, однако днем воздух прогреется до плюс 8-10, что превышает климатическую норму на 2-3 градуса.

В пятницу и субботу прогнозируется плюс 9-10 градусов, а в воскресенье в Москве — те же плюс 10, но по области даже до плюс 13 градусов, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее в Московском метеобюро рассказали, что ночь на 25 октября в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 вторника опустилась до минус 2,1 градуса.

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