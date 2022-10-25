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WhatsApp заработал после двухчасового сбоя

12:54
  • вторник
  • 25 октября 2022

Возобновилась отправка сообщений

Мессенджер WhatsApp вновь заработал после крупного глобального сбоя во вторник, 25 октября.
В Whatsapp произошел глобальный сбой

Сбой начался утром примерно в 9:15 по московскому времени, он наблюдался по всему миру, в том числе и в России. Пользователи не могли соединиться с сервером и отправить сообщения.

Причиной сбоя работы мессенджера WhatsApp могло стать то, что трафик пошел другим путем. Такое мнение газете "Известия" выразил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.  

"Как правило, такие сбои бывают либо аппаратными, либо программными. Сбой мог произойти из-за того, что трафик мог пойти другим путем. Из этого можно сделать вывод, что сбой связан именно с программной частью", - сказал эксперт.

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