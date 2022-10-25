Российский лидер поздравил казахстанского коллегу с Днем Республики

Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, направленной во вторник, 25 октября, казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

В поздравлении российский лидер отметил, что Казахстан играет важную роль в международных делах.

Владимир Путин также подчеркнул, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном успешно развиваются.

Президент России пожелал Токаеву и народу Казахстана мира и благополучия, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве.

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