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Роскомнадзор отверг причастность к приостановке работы WhatsApp

13:41
  • вторник
  • 25 октября 2022

Мессенджер не работал около двух часов

Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России. Такой комментарий во вторник, 25 октября, дали в Роскомнадзоре в связи со сбоем в работе мессенджера.
В Whatsapp произошел глобальный сбой

В надзорном ведомстве опровергли свою причастность к временному прекращению работы WhatsApp на территории России и напомнили, что перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах.

Также Роскомнадзор напомнил о неоднократных сбоях в работе сервисов компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России), в том числе в октябре 2021 года и в марте 2022 года, сообщает ТАСС.

Тем временем мессенджер WhatsApp вновь заработал после крупного глобального сбоя. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что причиной сбоя работы мессенджера WhatsApp могло стать то, что трафик пошел другим путем.

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