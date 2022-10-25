Минивэн насмерть сбил девушку на остановке на МКАД

Водитель не справился с управлением

Причины ДТП, которое произошло сегодня рано утром на 1-м километре МКАД, устанавливают следователи, сообщает "ТВ Центр".

На остановку, не снижая скорости, выскочил минивэн. Люди, ожидавшие автобус, успели отскочить. Однако фактически неуправляемый автомобиль сбил подростка - 16-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

"По предварительной информации, водитель не справился с управлением, произвел опрокидывание на остановку , где находилась 16-летняя девушка, в результате ДТП пострадавшая скончалась", - сообщил Артем Шульченко, дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области .

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