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Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс

13:28
  • вторник
  • 25 октября 2022

Вслед за ней к монарху выехал Сунак

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс.
Риши Сунак: что известно о новом премьере Британии

"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", - приводит слова Букингемского дворца РИА Новости.

Вслед за Трасс к монарху отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III назначит его премьер-министром и поручит сформировать новое правительство.

В своем последнем обращении на посту главы кабмина Трасс заявила, что для нее было честью руководить страной, в частности, в такие непростые времена после смерти королевы Елизаветы II.

Кроме того, Британия должна продолжать поддерживать Украину и укреплять свою оборону, заметила Трасс.

Уходящая в отставку премьер-министр пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов на новом посту.

Правительство Великобритании возглавит Риши Сунак. Ранее он на безальтернативной основе стал лидером Консервативной партии. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году.

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