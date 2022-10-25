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Москвичи могут предоставить доступ к электронной карте любым медорганизациям

15:00
  • вторник
  • 25 октября 2022

Эта функция позволит медику быстрее изучить историю болезни и назначить эффективное лечение

Москвичи теперь могут предоставить доступ к своей электронной медкарте врачам любых медицинских организаций, передает "ТВ Центр".

Это может быть специалист из частной клиник или даже из другого города. Изучить данные пациента он сможет по временной ссылке, созданной через портал mos.ru. При этом он сам определяет, как долго и какие разделы будут доступны.

Специалисты уверены, что такая функция позволит медику быстрее изучить историю болезни и назначить эффективное лечение.

"Оформить временные доступ очень просто, через портал mos.ru, нужно в настройках отметить временный доступ, и уже вам придет ссылка на данный сервис. Точно так можно поступить и родителям для открытия временного доступа для открытия информации к электронной медкарте детей", - отметила Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиника №2.

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