Движение по трассе "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" полностью открыто

Протяженность дороги составила 11 километров

В Новой Москве полностью открыли движение по трассе "Воскресенское - Каракашево - Щербинка". Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Трасса протяженностью 11 километров связала населенные пункты внутри поселения Воскресенское, район Южное Бутово и город Щербинка.

От Щербинки до Южного Бутова за 10 минут. Автовладельцы не верят, что такое теперь возможно. Раньше на этот маршрут приходилось закладывать полтора часа. С появлением новой дороги это время отныне можно сэкономить.

"В себя дорога включает самую главную идеологию - это пассажирское обеспечение населения от Воскресенского до Киевского направления ж\д. На сегодняшний момент чтобы сюда попасть, нужно было ехать через Бутово со стороны Щербинки. То есть это разгрузка и Варшавского шоссе, и МКАД, и Киевского шоссе", - отметил Валерий Шкуров, первый заместитель руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы.

Новая дорога протяжённостью 11 километров растянулась от поселения Воскресенское до Щербинки, проходя через деревню Каракашево. Проезжая часть теперь имеет четыре полосы. Чтобы не затруднять основной поток движения, выделены отдельные съезды. Появились пешеходные переходы и карманы для общественного транспорта. Ведь теперь эти населенные пункты будут связаны и городской автобусной сетью.

"Горожане с прошлого года могут без пересадок добираться к остановкам Курского направления МЖД (МЦД-2) и к станциям Бутовской линии метро на маршрутах общественного транспорта. Жители деревень Язово, Каракашево и садовых товариществ поселения Воскресенское, а также самого поселка Воскресенское теперь получили прямую связь со станцией МЦД-2 Щербинка и с социальными объектами в поселке Воскресенское", - написал Собянин.

Над этой трассой строители трудились два с половиной года. Где-то приходилось реконструировать и расширяться, а где-то - строить практически с нуля. В некоторых местах дороги и вовсе не было. Основная сложность была в перекладке и обновлении коммуникаций - больше 70 километров труб и проводов.

"Все коммуникации - теплосети, водопровод - переустроили и построили новые. Мы постарались сделать так, чтобы жителям при строительстве было комфортно", - уточнил Петр Ольховский, генеральный директор компании-подрядчика.

Во время проектирования большое внимание уделялось комфорту. Причем не только для тех, кто пользуется трассой, но и кто проживает вблизи от нее. Так, где это необходимо установили так называемые умные светофоры, которые сами управляют дорожным движением. Для снижения уровня шума, разместили звуко отражающие экраны. Кроме того, была облагорожена территория, расположенная рядом с дорогой.

Во время строительства дороги был реконструирован и мост. По сути, построен новый. Он стал выше и шире, появился тротуар шириной почти 2,5 метра. А главное, была облагорожена территория вокруг, и теперь здесь - живописная зона отдыха.

С момента присоединения к Москве новых территорий в столице построили уже тысячу сто километров новых дорог. Трассы буквально напрямую связали между собой соседние населенные пункты. Такое решение кардинально изменило движение в городе, разгрузив действующие магистрали минимум на треть. И это далеко не предел.

Илья Данильцев, Константин Кузнецов, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

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