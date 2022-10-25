В Москве ограбили табачный магазин

Задержанный полностью признал вину и раскаялся
В Москве задержан 24-летний грабитель, который вломился в табачный магазин на Большой Полянке через витрину, передает" ТВ Центр".
Его эффектное вторжение записала камера наблюдения. Сначала злоумышленник вскрыл ролл ставни, а потом просто свалил преграждающую ему путь витрину с товаром.
Устроив погром, он похитил из кассы около 35 тысяч рублей. После чего удалился тем же путем.
Задержали подозреваемого на Варшавском шоссе. Он оказался приезжим. А денег при нем уже не было - успел все потратить. Задержанный полностью признал вину и раскаялся.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"