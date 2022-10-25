Мост был построен еще в 1928 году

Пятое пролетное строение установили на мосту через Оку в Серпухове, на 105 км Курского направления МЖД.

Конструкция протяжённостью 550 метров была построена ещё в 1928 году. За время своего существования он сильно обветшал. Решено было заменить арки и отремонтировать опоры. Это самый длинный мост на Московской дороге, а высота его в судоходной части составляет 21 метров.

Работы велись постепенно методом поперечной надвижки. До конца года планируется установить оставшиеся пролетные строения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"