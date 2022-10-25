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Пятое пролетное строение установили на мосту через Оку

15:05
  • вторник
  • 25 октября 2022

Мост был построен еще в 1928 году

Пятое пролетное строение установили на мосту через Оку в Серпухове, на 105 км Курского направления МЖД.

Конструкция протяжённостью 550 метров была построена ещё в 1928 году. За время своего существования он сильно обветшал. Решено было заменить арки и отремонтировать опоры. Это самый длинный мост на Московской дороге, а высота его в судоходной части составляет 21 метров.

Работы велись постепенно методом поперечной надвижки. До конца года планируется установить оставшиеся пролетные строения.

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Пролетное строение на мосту через Оку
Пролетное строение на мосту через Оку
Пролетное строение на мосту через Оку
Пролетное строение на мосту через Оку
Пролетное строение на мосту через Оку
Пролетное строение на мосту через Оку
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