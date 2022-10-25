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В Москве тестируют новую подсветку на переходах

15:05
  • вторник
  • 25 октября 2022

Первая появилась на Таллинской улице

В Москве тестируют новую светодиодную подсветку на пешеходных переходах, сообщает "ТВ Центр".

Первая появилась в Строгине на Таллинской улице. Рядом находятся школа и сквер, кроме того, именно здесь проходит дорога к метро.

Включается светодиодная подсветка одновременно с уличным освещением. Свет со специальных панно под углом попадает на дорожное полотно и пешеходов. И водители могут видеть людей, пересекающих дорогу, на безопасном расстоянии.

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