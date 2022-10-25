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В Москве открыли памятник Галине Вишневской

15:06
  • вторник
  • 25 октября 2022

Автор памятника - Александр Рукавишников

В Москве сегодня открыли памятник Галине Вишневской - великой оперной певице, народной артистке СССР. Монумент высотой более 6 метров установили в нише главного фасада здания Центра оперного пения, которым великая певица руководила много лет. Автор композиции - Александр Рукавишников. В создании памятника использовал мрамор, гранит и бронзу.

Мастеру удалось передать не только царственность Вишневской, но и магическое обаяние этой необыкновенной женщины.

"Когда слово "звезда" звучит из всех мест часто по отношению к людям, которые к этому слову отношения никакого не имеют, я смотрю на памятник этой женщине и понимаю: она была звездой тогда, когда жила. Она остается звездой сегодня", - говорит Владимир Урин.

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Памятник Галине Вишневской
Памятник Галине Вишневской
Открытие памятника Галине Вишневской
Открытие памятника Галине Вишневской
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