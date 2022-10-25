Знаковое место: как реконструируют легендарный ипподром на Беговой

Архитектурные особенности не изменятся

В Москве реконструируют легендарный ипподром на Беговой. Одно из самых знаковых мест в столице. Историческое здание, которое серьезно не ремонтировалось с середины прошлого века, уже требует вмешательства профессионалов. В порядок приведут все: от трибун до конюшен.

Пока бригадиры на наковальне подгоняют подковы под размер копыт лошадей, конюхи тщательно намывают их перед бегами и готовят качалки - так называют тележки, в которых сидит наездник. За пределами Центрального московского ипподрома - бизнесмен, а здесь Евгений Руднев - и владелец лошадей, и тренер. Говорит, содержать конюшню - дело хлопотное, но безумно интересное.

Через десять минут Евгений уже в качалке, готовится принять участие в заезде. В отличие от скачек, которые проходят только с мая по сентябрь, бега проводят круглый год.

Сейчас это крупнейшая в стране испытательная площадка для коневодческой отрасли, которая по сути сочетает в себе два ипподрома: рысистый и скаковой. Четыре дорожки с разным покрытием длиной от тысячи двухсот до тысячи восьмисот метров позволяют устраивать бега практически для всех пород лошадей.

Главное здание - объект культурного наследия. За почти 200 лет московский ипподром стал одним из символов столицы. Впрочем, многое, например, некоторые конюшни, с тех пор никак не изменились. На трибунах последний серьезный ремонт был после пожара в 1949-м. Сегодня реконструкция объекта просто необходима.

Еще одна особенность московского ипподрома: вопреки мировой практике, лошади здесь находятся постоянно. В пиковый сезон в конюшнях живет до 1200 животных. На время масштабных работ их придется куда-то вывозить . Ближайший ипподром - в Раменском. Но он не настолько вместительный.

"Деть их куда-то в одночасье - ну, просто не существует такое количество свободных мест в радиусе 3000 км на ипподромах, которые готовы принять их. Самый главный, наверное, вопрос, откроется ли он действительно ли после это реконструкции", - отмечает Руднев.

По словам руководителя "Росипподромов", с просьбой о необходимости проведения реконструкции мэр столицы и глава Минсельхоза обратились к президенту. И в прошлом году было принято решение о ее проведении.

"Это указание, поручение состоит в том, чтобы сохранить ипподром в текущем функционале, в текущей территории и обеспечить после реконструкции ипподром мирового уровня. Мы говорим про реконструкцию призовых дорожек, конного двора, про строительство новой дополнительной трибуны. Это все займет два года. Здание будет претерпевать только реставрацию. То есть внешний облик, архитектурный облик не изменится. В силу того, что это охраняемый объект", - заявил Дмитрий Зайцев, генеральный директор АО "Росипподромы" .

Всего в России 16 ипподромов. Евгений Руднев решил на время реконструкции оставить бизнес и вместе с семьей и всеми лошадьми переехать в Тамбов. Он готов терпеть неудобства - главное, говорит, чтобы через два года вновь можно быть иметь возможность заниматься любимым делом в любимом городе.

Иван Колесников, Алексей Комаров, Станислав Чубин, Вадим Гребенченко, Константин Кретов, "ТВ Центр"

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