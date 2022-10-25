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Москвичи увидели частичное солнечное затмение

15:11
  • вторник
  • 25 октября 2022

Луна закрыла Солнце на две трети

Жители европейской части России и Западной Сибири сегодня могли наблюдать неполное солнечное затмение. Такое редкое астрономическое явление происходит только во время новолуния.

В Москве небесные светила соприкоснулись около 12 часов дня, а максимальная фаза наступила в 13:39. В тот момент Луна закрыла Солнце на две трети, и оно стало похоже на месяц.

Наблюдать за процессом москвичи могли из любой точки города - небо было абсолютно ясным. Но главным центром притяжения стал столичный Планетарий, где явление фиксировали в прямом эфире в большой обсерватории.
 

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Наблюдение за солнечным затмением
Наблюдение за солнечным затмением
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