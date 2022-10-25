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В Кремле поделились ожиданиями после назначения Риши Сунака

13:52
  • вторник
  • 25 октября 2022

Новый премьер Великобритании вступил в должность

Кремль не ожидает позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией после назначения нового премьера Риши Сунака.
Риши Сунак: что известно о новом премьере Британии

Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Москва открыта к переговорам, но не намерена действовать в ущерб своим интересам.

"В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам", - сказал Песков.

Британский премьер-министр Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Она продержалась на посту 45 дней, установив антирекорд.

Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку. Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

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