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"Разная адекватность": Песков оценил заявление Чехии о газовом хабе в Турции

13:58
  • вторник
  • 25 октября 2022

Россия предложила перенести транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию

Европа не ограничена одной лишь Чехией, у европейских государств могут быть разные мнения. Такой комментарий во вторник, 25 октября, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая заявления чешских политиков о международном газовом хабе в Турции.
Эрдоган договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил ожидания, что Европа не станет приобретать российский газ через хаб в Турции. Политик добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти, а импорт из России назвал проблемой.

Представитель Кремля в ответ на это заявил, что в Европе "могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное".

Песков также отметил отсутствие оснований опасаться, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа. Он напомнил, что существует мировая конъюнктура для торговли газом, а также заверил, что "никто не собирается выходить за грани разумного", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создание международного газового хаба в Турции. Анкара поддержала инициативу Москвы. Однако СМИ сообщили, что Запад возмущен превращением Турции в транзитный хаб.

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