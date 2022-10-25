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Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП

14:12
  • вторник
  • 25 октября 2022

Пострадавших нет

Автомобиль сына вице-премьера Дениса Мантурова попал в ДТП с автобусом в районе Люблино на юго-востоке Москвы.

"Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников ГИБДД автобус покинул место ДТП своим ходом", - рассказал РИА Новости представитель Мантурова.

По предварительным данным, пострадавших нет. Если кому-то из пассажиров автобуса потребуется медицинская помощь, то Евгений Мантуров готов оказать поддержку.

Подробности ДТП устанавливаются. СМИ пишут, что Евгений Мантуров ехал за рулем BMW M8.

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