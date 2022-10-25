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Премьер-министр Норвегии выступил против изоляции России

14:20
  • вторник
  • 25 октября 2022

Необходимо поддерживать диалог, считает политик

В изоляции России нет ничего хорошего. Такое мнение во вторник, 25 октября, высказал глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре.
Лавров счел бессмысленным сохранение прежнего присутствия России на Западе

Политик счел настораживающим тот факт, "что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией". Он также отметил, что нынешняя политическая ситуация в мире является самой сложной со времен Второй мировой войны.

В столь непростой ситуации необходимо прямое общение, поэтому изолироваться от России нельзя, подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования по Украине, заявил Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами и со своей стороны никого не блокировала. Это касается не только государств, которые сохранили с Россией партнерские отношения, отметила Захарова.

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Йонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре
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