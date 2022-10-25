Киев предложил украинцам перезимовать за границей

Ситуация в украинской энергетике критическая

Гражданам Украины, которые находятся в других странах, рекомендуется не возвращаться домой и перезимовать за рубежом. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделала украинский министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Как отметила чиновница, "нам нужно пережить зиму", однако "сети не выдержат". По этой причине тем, у кого есть возможность остаться перезимовать за рубежом, стоит так и сделать, заявила Верещук.

Украинский министр предупредила, что улучшения обстановки сейчас ждать не следует — "понимаем, что ситуация будет ухудшаться, а зиму надо пережить". По завершении зимы "будем думать об остальном", цитирует Верещук ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может оказаться в ситуации, когда неделями, а то и месяцами придется "сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями". По состоянию на 20 октября на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов были отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

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