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Киев предложил украинцам перезимовать за границей

14:39
  • вторник
  • 25 октября 2022

Ситуация в украинской энергетике критическая

Гражданам Украины, которые находятся в других странах, рекомендуется не возвращаться домой и перезимовать за рубежом. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделала украинский министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Ирина Верещук.
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Как отметила чиновница, "нам нужно пережить зиму", однако "сети не выдержат". По этой причине тем, у кого есть возможность остаться перезимовать за рубежом, стоит так и сделать, заявила Верещук.

Украинский министр предупредила, что улучшения обстановки сейчас ждать не следует — "понимаем, что ситуация будет ухудшаться, а зиму надо пережить". По завершении зимы "будем думать об остальном", цитирует Верещук ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может оказаться в ситуации, когда неделями, а то и месяцами придется "сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями". По состоянию на 20 октября на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов были отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

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Ирина Верещук
Ирина Верещук
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