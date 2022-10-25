Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки

Противник отброшен на исходные позиции
Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку ВСУ у Куземовки на купянском направлении (ЛНР).
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в военном ведомстве.
В результате атаки уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, на николаево-криворожском направлении российские войска отразили атаки двух ротных тактических групп ВСУ возле населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.
"В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - добавил Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"