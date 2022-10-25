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Минфин подтвердил увеличение МРОТ и прожиточного минимума в 2023-2025 годах

14:59
  • вторник
  • 25 октября 2022

Это заложено в проекте бюджета

Проект российского федерального бюджета на предстоящие три года предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и зарплат работников бюджетной сферы. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Глава Минфина отметил, что в случае исполнения трехлетнего бюджета "будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума", а также "проиндексированы все необходимые пособия".

При этом Силуанов уточнил, что повышение МРОТ будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн россиян, сообщает ТАСС.

В сентябре Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16242 рублей, а прожиточный минимум на 2023 год — до 14375 рублей на душу населения. Как напомнили в ведомстве, от размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат.

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