Сербия подтвердила проведение масштабных учений

Целью маневров является выявление слабостей сербской армии

Крупнейшие за последнее время военные учения всех родов войск "Маневры 2022" проводятся в Сербии. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал глава государства Александр Вучич.

Политик подтвердил проведение маневров, о которых ранее не сообщалось официально, поскольку "мы не хотели много говорить об этом".

В учениях задействованы и речная флотилия, и военно-воздушные силы, и противовоздушная оборона, и сухопутные войска. Территориально маневры проводятся по всей стране, "от Сомбора в Воеводине и до Лесковца", рассказал Вучич.

Целью проведения "Маневров 2022" президент Сербии назвал проверку возможностей и обнаружение слабостей сербской армии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 17 по 30 октября НАТО проводит плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них принимают участие военнослужащие из 14 стран. В Североатлантическом альянсе заверили, что использовать боевое оружие в ходе учений "Стойкий полдень" не планируется.

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