ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербия подтвердила проведение масштабных учений

15:19
  • вторник
  • 25 октября 2022

Целью маневров является выявление слабостей сербской армии

Крупнейшие за последнее время военные учения всех родов войск "Маневры 2022" проводятся в Сербии. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал глава государства Александр Вучич.
В Марий Эл завершаются учения РВСН

Политик подтвердил проведение маневров, о которых ранее не сообщалось официально, поскольку "мы не хотели много говорить об этом".

В учениях задействованы и речная флотилия, и военно-воздушные силы, и противовоздушная оборона, и сухопутные войска. Территориально маневры проводятся по всей стране, "от Сомбора в Воеводине и до Лесковца", рассказал Вучич.

Целью проведения "Маневров 2022" президент Сербии назвал проверку возможностей и обнаружение слабостей сербской армии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 17 по 30 октября НАТО проводит плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них принимают участие военнослужащие из 14 стран. В Североатлантическом альянсе заверили, что использовать боевое оружие в ходе учений "Стойкий полдень" не планируется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные учения в Сербии
Военные учения в Сербии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.