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Любителям ночных поездок посоветовали "переобуть" автомобиль

15:22
  • вторник
  • 25 октября 2022

В столичном регионе - заморозки

Автолюбителям, предпочитающим ночные поездки, стоит уже установить на машину зимнюю резину. Так же можно поступить и тем, кто не хочет стоять в очередях, отмечают автоэксперты. В столичном регионе ночь на 25 октября стала самой холодной с начала осени - температура опустилась до отметки минус 2,1 градуса.

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"Если не дожидаться очередей, то пора уже и "переобуваться". Не ждать, когда среднесуточная температура будет плюс 8… У нас же ночью заморозки", - приводит комментарий руководителя общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергея Канаева РИА Новости.

Эксперт добавил, что технический регламент не запрещает водителям сменить шины раньше. В то же время, указано, что эксплуатация транспортных средств в декабре, январе и феврале возможна только на зимней резине. При этом главы регионов стали устанавливать свои собственные периоды обязательного использования зимних шин – поскольку страна большая, в Сочи еще тепло, а в Магадане холодно, отметил Канаев.

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