Швейцария отказалась поставлять Украине оружие

При этом страна выразила поддержку Киеву

Швейцария не собирается поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета, закрепленного законодательно. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

Политик заявил, что Швейцария сосредотачивается "на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен", но как нейтральная страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

Кассис при этом подчеркнул, что Швейцария признает территориальную целостность и национальный суверенитет Украины.

Президент Швейцарии призвал стороны конфликта к диалогу, чтобы помочь в восстановлении Украины на основе "плана Маршалла", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты Швейцарии и Украины обсудили сотрудничество в строительстве бомбоубежищ. Также взаимодействие планируется в сфере разминирования. Кроме того, стороны подписали меморандум о партнерстве в сфере цифровой трансформации и соглашение о сотрудничестве в сфере поиска пропавших без вести.

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