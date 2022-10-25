Путин: снаряжение для СВО должно быть современным и эффективным

Президент обсудил обеспечение потребностей ВС России

Президент Владимир Путин во вторник проводит заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил России.

Поручение о создании при правительстве такой структуры Владимир Путин озвучил на заседании Совета безопасности неделю назад. Ее цель - усилить координацию федеральных и региональных органов власти по этому направлению.

Координационный совет возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Как подчеркнул президент, административные процедуры в стране необходимо улучшить и обновить. "Сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур", - цитирует РИА Новости слова Путина.

Президент также рассказал на заседании, что нужно ориентироваться на реальные потребности, снаряжение для СВО должно быть современным, удобным и эффективным, передает ТАСС. При этом производители для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, отметил глава государства.

Михаил Мишустин рассказал, что накануне состоялось первое заседание совета и была сформирована его структура, также удалось определить основные задачи. Заместители главы кабмина будут курировать вопросы, связанные с поставкой вооружения и техники, довольствия военнослужащих, а также оказанию им медицинской помощи. Также вице-премьеры будут отвечать за создание необходимой инфраструктуры, транспорт и вопросы логистики. Один из главных вопросов касается выплат. И его правительство держит на особом контроле.

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