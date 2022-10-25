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Путин: снаряжение для СВО должно быть современным и эффективным

17:46
  • вторник
  • 25 октября 2022

Президент обсудил обеспечение потребностей ВС России

Президент Владимир Путин во вторник проводит заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил России. 
Мишустин назвал главные цели координационного совета по СВО

Поручение о создании при правительстве такой структуры Владимир Путин озвучил на заседании Совета безопасности неделю назад. Ее цель - усилить координацию федеральных и региональных органов власти по этому направлению.

Координационный совет возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Как подчеркнул президент, административные процедуры в стране необходимо улучшить и обновить. "Сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур", - цитирует РИА Новости слова Путина.

Президент также рассказал на заседании, что нужно ориентироваться на реальные потребности, снаряжение для СВО должно быть современным, удобным и эффективным, передает ТАСС. При этом производители для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, отметил глава государства.

Михаил Мишустин рассказал, что накануне состоялось первое заседание совета и была сформирована его структура, также удалось определить основные задачи. Заместители главы кабмина будут курировать вопросы, связанные с поставкой вооружения и техники, довольствия военнослужащих, а также оказанию им медицинской помощи. Также вице-премьеры будут отвечать за создание необходимой инфраструктуры, транспорт и вопросы логистики. Один из главных вопросов касается выплат. И его правительство держит на особом контроле.

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