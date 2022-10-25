Россияне делятся в соцсетях завораживающими фото солнечного затмения

Увидеть черное солнце повезло жителям европейской части страны и Западной Сибири

В России наблюдали уникальное астрономическое явление - частичное солнечное затмение. Во вторник днём Луна более чем на две трети перекрыла солнечный диск. Эффектное зрелище длилось больше часа.

Плавно темнеющий солнечный диск и будто бы окутавшие его мрачные тучи. Кажется, посреди дня сумерки опустились на Землю. За тем, как Луна постепенно закрывала Солнце и превращала его в тончайший полумесяц, следила практически вся страна.

Невооружённым глазом смотреть на Солнце нельзя, можно травмировать сетчатку. Солнцезащитных очков тоже недостаточно. И наблюдатели солнечного затмения сегодня что только не использовали! В ход шли и специальные фильтры, и старые дискеты, и фотопленка, и сварочное стекло, и обертки от цветочных букетов.

Некоторые врачи и пациенты достали даже рентгеновские снимки. Москве повезло с погодой и следить за затмением можно было и в обсерватории в парке Горького - там выстроилась солидная очередь к телескопу - и в столичном планетарии. Вместе с астрономами.

Ученые это затмение называют частным, поскольку Луна закрыла Солнце не полностью. В максимальной фазе на разных территориях страны - от 56 до 83 процентов.

"Луна, будучи в 400 раз меньше, чем Солнце, при этом в 400 раз ближе, чем Солнце, а это означает, что видимый размер Луны и Солнца на небе примерно одинаков, и Луна может закрыть Солнце", - рассказал Александр Перхняк, руководитель сектора астрономического образования.

Многие стали обладателями фантастических видео и фотоснимков. С сегодняшнего дня начинается коридор затмений, который продлится до 8 ноября. По мнению астрологов, это время глобальных перемен в разных сферах жизни.

Психологи рекомендуют в такие дни не поддаваться эмоциям и не принимать импульсивных решений. Ближайшее же частичное солнечное затмение ожидается в марте 2025-го, а полное - только в 2126 году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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