Президент африканского государства прибыл на переговоры в Москву

Отношения России и Гвинеи-Бисау были хорошими на протяжении всего становления бисайской государственности. Такое заявление сделал во вторник, 25 октября, российский лидер Владимир Путин, принимая президента африканского государства и главу Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.

Это первая встреча политических лидеров России (СССР) и Гвинеи-Бисау за все время дипломатических отношений.

По оценке президента России, двусторонние отношения складывались "очень хорошие, очень добрые", а в настоящее время "все то же самое развивается".

При этом Путин подчеркнул необходимость еще многое сделать для развития торгово-экономических и гуманитарных связей. Вместе с тем с точки зрения сотрудничества в области образования ситуация уже развивается вполне позитивно, цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас, при этом другие государства — в частности, страны Африки — наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

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