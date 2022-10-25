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Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Волгограде

15:40
  • вторник
  • 25 октября 2022

Есть пострадавшие

Взрыв прогремел в одном из цехов завода в Волгограде. По данным штаба ГО Красноармейского района города, один человек погиб.

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"Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. Порошок алюминия, взрыв произошел", - цитирует представителя штаба агентство ТАСС.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о пожаре в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов поступило в 13:32.  Горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

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