Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Волгограде

Есть пострадавшие

Взрыв прогремел в одном из цехов завода в Волгограде. По данным штаба ГО Красноармейского района города, один человек погиб.

"Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. Порошок алюминия, взрыв произошел", - цитирует представителя штаба агентство ТАСС.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о пожаре в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов поступило в 13:32. Горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

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