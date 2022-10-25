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Штайнмайера на час спрятали в украинском бомбоубежище

15:58
  • вторник
  • 25 октября 2022

Президента ФРГ укрыли на время воздушной тревоги

Президенту ФРГ пришлось провести час в украинском бомбоубежище. Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом на Украину. Воздушная тревога застала политика в Черниговской области, сообщают местные СМИ.

Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского
Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Президент Германии прибыл в Киев 25 октября. Как заявил журналистам его представитель, Штайнмайер готовится встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ ранее писали, что Берлин намерен пообещать Киеву всестороннюю поддержку в политическом и в военном отношении.

Еще в апреле появилась информация, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за позиции немецкого лидера в отношении России. Вновь согласованный визит президента ФРГ на Украину должен был состояться еще 20 октября, однако был отменен по соображениям безопасности что снова вызвало раздражение в Киеве, передает РИА Новости.

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Бомбоубежище. Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
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