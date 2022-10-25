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Армянский депутат разорвал проект мирного договора с Баку

18:09
  • вторник
  • 25 октября 2022

Это происходило в прямом эфире

Крайне эмоциональным выдалось сегодня заседание армянского парламента. Депутат фракции "Айстан" в прямом эфире разорвал предполагаемый проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подготовленный западными странами.
Захарова прокомментировала беспрецедентное давление на Армению

Предполагаемый брюссельский проект мирного договора предусматривает признание Арменией Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Написанный явно под диктовку из Госдепартамента документ не учитывает интересы карабахский армян. Их судьба оставляется на произвол Баку. Никакого правого статуса для Нагорного Карабаха не предусмотрено.

При этом в проекте так называемого мирного договора сторонам предлагается обсудить роль международных наблюдателей "без ущерба для суверенитета Азербайджана". То есть в какой-то момент Баку и Ереван "рассмотрят" ликвидацию присутствия российских миротворцев в зоне конфликта.

Именно наша страна остановила войну в ноябре 20 года и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном.  Как отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова, истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья. По её словам, западные страны пытаются перенести туда отработанные на Украине конфронтационные схемы. 

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