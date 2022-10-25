Подчеркивается, что сатанизм поддерживают официальные власти в Киеве

Сотни сект действуют в настоящее время на Украине. В частности, по стране расползлась "Церковь сатаны" - одна из официально зарегистрированных в США религий, отмечает помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов.

"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - пишет Павлов в статье для издания "Аргументы и факты".

Павлов напоминает, что с 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве в 2014 году. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, полученные из-за океана. Одна из них — переформатировать умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм.

"Стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группой язычников был сломан и осквернен поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси", - пишет автор.

Павлов подчеркивает, что на Украине использовались сетевые манипуляции и психотехнологии. В результате новые власти превратили государство в тоталитарную гиперсекту. При этом первыми превратились в воинствующих фанатиков власть имущие в Киеве, их взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей.

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