Вашингтон заявил о готовности к жестким мерам для освобождения Грайнер

В Белом доме отреагировали на подтверждение приговора спортсменке Мособлсудом

Решение Мособлсуда оставить в силе приговор Бриттни Грайнер прокомментировали в Белом доме. Американскую баскетболистку приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Джо Байден для ее освобождения готов пойти на чрезвычайные меры, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру", — заявил Салливан.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили жидкость ссо специфическим запахом. 4 августа Химкинский суд признал спортсменку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил к девяти годам в колонии общего режима. Судьи учли при этом смягчающие обстоятельства - признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

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