Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до шести

Среди раненых - ребенок

Возросло число пострадавших при взрыве в Мелитополе. По данным начальника УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрея Жидкова, ранены есть человек, среди них - ребенок.

"Взорвался автомобиль, начиненный самодельным взрывным устройством. В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок", - приводит сообщение Жидкова ТАСС.

Подчеркивается, что действия киевского режима в очередной раз были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к преступлению.

Взрыв у здания телецентра в Мелитополе прогремел утром 25 октября. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В здании выбило окна и двери, повреждены соседние жилые дома. Легкие ранения получили сотрудники медиахолдинга, один из них госпитализирован.

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