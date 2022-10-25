Собянин рассказал о поддержке семей мобилизованных

Это материальная, юридическая, психологическая помощь и многое другое

Сергей Собянин, который в координационном совете курирует вопросы безопасности в субъектах страны, в том числе обеспечение защиты объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи, доложил президенту о том, что сейчас проводится техническая и организационная работа на реагирования, связанные с возможными угрозами. К ней привлечены все силовые ведомства.

Также мэр столицы рассказал о местах, где будут размещены и пройдут обучение мобилизованные граждане. Сейчас в разных регионах страны есть около 60 тысяч таких объектов. Продолжится поддержка и семей резервистов.

"Пожалуй, самое важное - это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке. Это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы, а также при необходимости поиск работы и повышение квалификации жен призванных по мобилизации. Всю эту работу мы будем системно вести с правительством Российской Федерации и субъектами. Подавляющее большинство субъектов эти меры уже принимают или приняли", - приводит ТАСС слова Собянина.

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