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Путин потребовал постановки целевых заданий координационным советом

17:59
  • вторник
  • 25 октября 2022

Они должны были быть сформулированы к 25 октября

Целевые задания должны быть подготовлены координационным советом по обеспечению потребностей вооруженных сил в ближайшее время. Хотя ожидалось, что они будут сформулированы к сегодняшнему дню, подчеркнул президент России Владимир Путин.

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"Уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят", - сказал Путин на заседании координационного совета во вторник.

Глава государства напомнил, что в "оборонный" совет вошли вице-премьеры, руководители ведомств, в том числе и силового блока, представители администраций регионов. Возглавляет его премьер-министр Михаил Мишустин. Путин поручил главе кабмина представить доклад о том, как предполагается выстраивать работу в самое ближайшее время, передает ТАСС. Совет создан указом президента 21 октября для координации работы во время специальной военной операции.

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