Путин призвал работать с новыми производителями для обеспечения армии

Конкуренция должна расти

Конкуренция между отечественными производителями, работающими на обеспечение нужд армии, должна расти, убежден Владимир Путин. Президент России отметил, что недостаточно идти проторенной дорогой.

"Чтобы добиться качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны проявиться новые производители - эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном новом формате", - заявил Путин на заседании координационного совета.

По словам российского лидера, новые производители должны быть готовы поставлять продукцию нужного качества. Это касается, в частности, медицины, а также строительного сектора, передает ТАСС.

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