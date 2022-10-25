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Путин призвал работать с новыми производителями для обеспечения армии

18:22
  • вторник
  • 25 октября 2022

Конкуренция должна расти

Конкуренция между отечественными производителями, работающими на обеспечение нужд армии, должна расти, убежден Владимир Путин. Президент России отметил, что недостаточно идти проторенной дорогой.

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"Чтобы добиться качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны проявиться новые производители - эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном новом формате", - заявил Путин на заседании координационного совета.

По словам российского лидера, новые производители должны быть готовы поставлять продукцию нужного качества. Это касается, в частности, медицины, а также строительного сектора, передает ТАСС.

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