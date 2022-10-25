Путин провел координационный совет по обеспечению нужд СВО

Глава государства призвал активизировать работу по всем направлениям

Снаряжение, которое российские военные используют во время спецоперации, должно быть современным, удобным и эффективным. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Президент потребовал более активной работы по всем направлениям и обозначил вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание. Среди них, в частности, дополнительная финансовая поддержка регионов.

Решение о создании координационного совета, который теперь вплотную занимается обеспечением потребностей армии, президент озвучил неделю назад. За основу была взята схема управления, доказавшая свою эффективность во времена пандемии. Правда, сейчас задачи стоят совсем другого характера. Оттого, подчеркнул Путин, действовать необходимо быстро и слаженно.

"Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом. Как я уже сказал в самом начале, это касается не только непосредственно СВО. Это касается всей нашей работы практически по всем направлениям. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм, как координационный совет", - отметил Путин.

Его возглавил председатель правительства Михаил Мишустин. А ряд его замов назначены кураторами важнейших направлений. В частности, вице-премьер Дмитрий Григоренко теперь ведает вопросами финансирования и нормативным регулированием. Зампред Денис Мантуров - поставками вооружения, продовольствия и вещевого обеспечения для военных. Марат Хуснуллин взял под контроль создание необходимой инфраструктуры. А вице-премьер Татьяна Голикова курирует вопросы медицины и выплаты денежного довольствия военнослужащим. На этой теме председатель правительства в ходе сегодняшнего заседания останавливается отдельно.

"Вы давали поручение своевременного предоставления ежемесячных средств нашим защитникам, включая мобилизованных и тех, кто пока проходит обучение и подготовку. Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. И все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле", - сообщил Мишустин.

Это касается и производства средств индивидуальной защиты. А также различного оборудования, выпуск которого в ближайшее время обязан быть увеличен, говорит Мишустин. Для этого планируют подключить дополнительные мощности легкой промышленности. Деньги на эти цели правительство уже выделило.

"Снаряжение, специальные средства, другое спецоборудование должны быть не просто в наличии. Они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы. Кстати говоря, и производители должны, многие делают это, я знаю, непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро. Это касается не только предприятий, это касается и членов вашего совета. Вы также должны получать информацию из первых рук", - заявил Путин.

Помимо этого, замечает президент, закупать снаряжение и спецсредства необходимо не только у крупных производителей. В России достаточно много небольших фирм, чья продукция вполне отвечает требованиям Минобороны. И их, по словам Путина, тоже нужно вовлекать в работу.

"Чтобы добиться качественного результата недостаточно идти проторённой дорогой, взаимодействую лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию. Здесь должны появится новые производители. Эффективные и готовые работать в нужном формате. И выдавать нужное качество той или иной продукции", - отметил Путин.

В этом плане активную роль играют в том числе и регионы, предоставляя площадки для развертывания новых производств под нужды армии. Помогая с материально-техническим обеспечением и размещением мобилизованных. Их родственникам оказывается всесторонняя помощь, пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, который в рамках Госсовета курирует направление взаимодействия с субъектами страны. Особое внимание там сейчас уделяется и безопасности в связи с возникающими угрозами.

"В большинстве субъектов эта работа ведётся в спокойном, плановом режиме. Без экстренных мер. Тем не менее в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ", - сообщил Собянин.

По словам президента, регионам сейчас потребуется дополнительная финансовая поддержка. И этот вопрос необходимо проработать в самое ближайшее время. Того же Путин потребовал и в отношении проекта целевого задания Координационного совета, которое пока ещё не готово.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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