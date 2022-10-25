Королевская кобра сбежала из зоопарка Стокгольма

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В зоопарке Стокгольма появился новый Гудини. Королевская кобра исчезла из террариума на прошлой неделе и до сих пор находится в бегах. Как ей это удалось и почему о происшествии первыми сообщили посетители?

С ветки на ветку, а там и до плафона - хвостом подать. Свой побег из террариума эта королевская кобра совершила посреди бела дня. На глазах сотен очень удивленных змеиной прыткостью посетителей.

Что было дальше, тоже хорошо известно - зрители включили камеры телефонов. А змея тем временем добралась до потолка, с легкостью подвинула светильник и вдохнула воздух свободы.

На ноги поднята вся служба безопасности шведского зоопарка. Боссе Йонссон, как раз один из зооследователей, на место происшествия прибыл первым. Беглый осмотр вольера подтвердил: злосчастный плафон действительно держался на честном слове.

"Между стенами здания есть так называемая воздушная яма, в которую змея может пролезть, а мы, конечно, нет. Мы раздобыли камеру с 30-метровым шлангом. Мы опустим её туда, куда физически попасть не можем", - рассказал Боссе Йонссон.

Чтобы напасть на след пресмыкающегося, по территории зоопарка рассыпали муку, прикрепили липкие ловушки. Привлечены и новейшие технологические разработки: просвечивают вентиляцию, исследуют кровлю. По периметру всего террариума поставили даже мини-камеры, оснащенные тепловизорами. Устройства подключены к wi-fi, так что любое движение - и змея будет поймана. Но это в теории. На деле спецоперация заглохла - сбежавшая оказалась дамой не промах.

"Её точно теперь не догнать. Но мы можем попытаться её найти. Она, скорее всего, свернулась в кольцо и замерла - так змеи всегда делают, когда попадают в незнакомую обстановку. Но сверток размерами не больше футбольного мяча не так просто обнаружить. Надеемся, она зашевелится", - отметил Боссе Йонссон.

И просто так она себя не выдаст, предупреждают серпентологи. Королевская кобра - особый вид змей. Во-первых, самая большая из ядовитых. А, во-вторых, с устойчивой нервной системой. То есть выскакивать перед первым встречным - это ниже её достоинства.

Каков характер этой королевской особы, пока неясно. В знаменитый шведский зоопарк Скансен её привезли накануне. И уже в субботу змея подалась в бега. Пока кобра длиной в 2,5 метра на свободе, для посетителей аквариум закрыт: терпение у неё, может, и королевское, но укусить сумеет в любой момент.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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