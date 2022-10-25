Польша увеличила численность армии до 160 тысяч

Цель Варшавы – 300 тысяч человек под ружьем

Численность армии Польши за последние месяцы выросла до 160 тысяч. Как сообщил депутатам сейма замглавы минобороны Войцех Скуркевич, на начало текущего года польские вооруженные силы насчитывали около 111,5 тысячи профессиональных солдат и 32 тысячи солдат войск территориальной обороны.

"Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тысяч. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем численный состав армии", - приводит слова Скуркевича РИА Новости.

Замминистра уверен, что никто не посмеет напасть на страну, которая имеет хорошо оснащенную, сильную и многочисленную армию. По данным Суркевича, в названное число – 160 тысяч – входят не только профессиональные военнослужащие, но также военнослужащие территориальной обороны, добровольной военной службы и студенты военных вузов.

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