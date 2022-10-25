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Песков прокомментировал состав делегации РФ на саммите G20

19:44
  • вторник
  • 25 октября 2022

"Двадцатка" пройдет в середине ноября в Индонезии

В Кремле пока не решили, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Решение пока не принято", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить премьер- министр Михаил Мишустин, если на саммит не поедет Владимир Путин. Форум "двадцатки" пройдет в середине ноября в Индонезии, на острове Бали, передает ТАСС.

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