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Москва ввела санкции против поставщиков оружия Киеву

20:24
  • вторник
  • 25 октября 2022

Это ответ на недружественные действия стран ЕС

Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В МИД подчеркнули, что это ответ на недружественные действия стран Евросоюза, который ввел восьмой пакет антироссийских санкций. Эта политика направлена на сдерживание развития России, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"… запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве пояснили, что речь идет, в частности, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, которые поставляют свою продукцию киевскому режиму. Кроме того, ограничения распространяются на отдельных депутатов ПАСЕ.

В заявлении отмечается, что поводом для новых санкций в ЕС называют вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей – абсолютно законное с точки зрения международного права, которое действия ЕС подрывают. Подчеркнуто, что при этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов.

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