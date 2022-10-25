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Власти Кубани опровергли сообщения об эвакуации

20:56
  • вторник
  • 25 октября 2022

Рассылку от якобы официальных источников получили жители региона

Эвакуации образовательных учреждений Кубани на Урал не планируется. Власти Краснодарского края опровергли сообщения, разосланные ранее жителям региона от якобы официальных источников.

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"Управление региональной безопасности края не готовило и не рассылало такие письма. Губернатор не раз подчеркивал, что на Кубани сохраняется стабильная обстановка. Никакой эвакуации не планируется", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Власти разъяснили, как распознается фейк. В разосланных через мессенджеры письмах, в частности, указаны ложные номера телефонов и адреса. Кроме того, в документе нет указания на конкретное решение оперштаба Краснодарского края, созданного в соответствии с указом президента. Гражданам напомнили, что доверять можно исключительно официальным источникам информации, на подобные провокации нельзя поддаваться.

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