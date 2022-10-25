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Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

21:26
  • вторник
  • 25 октября 2022

Подготовлен проект резолюции

Ситуацию с биолабораториями США на Украине рассмотрят на заседании Совета Безопасности ООН 27 октября. Москва обратилась с соответствующим запросом и подготовила проект резолюции, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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"Это серьезный процесс. Мы запросили заседание через два дня в соответствии со Статьей 6 КБТО… Мы представили проект резолюции в этом отношении. Так что я не думаю, что нашим бывшим западным партнерам будет так легко отрицать эти утверждения", - заявил Полянский журналистам.

По данным Минобороны России, на территории Украины сформировалась сеть из десятков биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной военной операции все необходимое для продолжения военно-биологической программы США с украинской территории вывезли, передает РИА Новости.

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