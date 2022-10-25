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Россия предъявила доказательства по "грязной бомбе" Совбезу ООН

21:47
  • вторник
  • 25 октября 2022

Заседание было закрытым

Россия представила доказательства подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы" всем заинтересованным сторонам. Российская сторона предъявила документы на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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"Мы поделились с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности", — заявил постпред после заседания.

Ранее в Минобороны России заявили, что привели силы и средства в готовность к действиям в условиях радиоактивного заражения: ведомство располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе заявил и глава МИД Сергей Лавров, а глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал о ней коллег из Великобритании, США, Турции и Франции. В Вашингтоне, Лондоне и Париже ответили, что не верят российским сведениям. Полянский отметил: те, кто называет опубликованные сведения "российской пропагандой", в любом случае продолжат настаивать на своем, передает ТАСС.

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