Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 1 тысячи квадратов

Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти

Пожарные борются с огнем на складе в Колпинском районе Петербурга. Пламя охватило 1 тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"В 20:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, д. 8. В здании склада размером 50 на 200 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 1 тысяча квадратных метров", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Пожар тушат 63 сотрудника МЧС, привлечено 15 единиц техники. Сведения о пострадавших пока не поступали.

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